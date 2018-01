STJD decide liberar goleiros Os goleiros Fernando Vizzotto, do Coritiba e Harley, do Goiás foram absolvidos na noite desta segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os resultados do exame anti-doping de ambos os atletas deram positivo e por isso eles foram à julgamento. Após a sentença, eles já estão liberados para atuar nos seus clubes. Já o presidente do STJD, Luiz Zveiter decidiu requisitar mais três fitas de televisão para poder julgar os atletas por uso da violência no Campeonato Brasileiro. Os videos requisitados foram do confronto entre São Paulo e Goiás, por causa do lance onde Fabiano teria dado um chute na cabeça do atacante Dimba; Grêmio e Internacional, numa agressão feita pelo gremista Luiz Mário em Flávio; e Grêmio e Atlético Mineiro, onde o goleiro Danrlei acertou um soco no lateral mineiro Cicinho. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo que será julgado hoje pelo STJD por ter se dirigido ao árbitro Carlos Eugênio Simon ao final da primeira partida da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã, também terá sua atitude avaliada, porque teria invadido o campo aos 43 minutos do segundo tempo da partida de volta no Mineirão.