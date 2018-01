STJD decidirá vaga na Série C O Nacional de Patos, da Paraíba, espera confirmar sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta terça-feira, quando será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. O clube pode perder seis pontos e perder sua vaga para o América-RN. O Nacional é acusado de ter escalado o meia Alisson irregularmente na partida contra o Vitória de Santo Antão-PE. O clube será defendido nos tribunas pelo advogado Marcos Túlio Nóbrega de Carvalho. O vencedor da batalha jurídica no Rio de Janeiro entra em campo no domingo, diante do Ferroviário-CE. Na segunda fase os 32 classificados estão divididos em 16 grupos e jogam no sistema mata-mata.