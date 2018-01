STJD deve julgar recurso por Euller Previsto para esta segunda-feira, o julgamento do recurso do Palmeiras, exigindo que o atacante Euller seja liberado pelo Vasco e retorne ao clube paulista, foi adiado e pode ser realizado nesta terça-feira. A data do julgamento será decidida pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo César Salomão. O clube paulista não recebeu de volta dos dirigentes vascaínos o Atestado Liberatório para o jogador se transferir do Rio para São Paulo.