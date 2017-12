STJD deve punir jogadores do Grêmio Depois da festa pelo título da Série B, o Grêmio vai ter de preparar uma boa defesa fora de campo para não perder alguns jogadores na próxima temporada. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, confirmou que em no máximo duas semanas vários atletas gremistas serão denunciados por causa de incidentes na partida com o Naútico, disputada sábado e que deu o título da Segunda Divisão para o clube gaúcho. Pelo menos dois dos cinco jogadores do Grêmio expulsos no confronto em Recife vão ter de responder por agressão física ao árbitro Djalma Beltrani. O lateral Patrício e o volante Eduardo vão ser denunciados com base no Artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se forem condenados, podem ser ser suspensos de 120 a 540 dias. De acordo com a súmula do jogo, já entregue à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Patrício e Eduardo foram expulsos por terem ?peitado e empurrado? o árbitro. Na avaliação de Paulo Schmitt, isso caracteriza agressão. A confusão teve início quando Djalma Beltrani assinalou o segundo pênalti da partida contra o Grêmio, já no final do segundo tempo. Ele foi cercado por quase todo o time gremista e identificou Patrício e Eduardo como dois agressores. As imagens de TV mostram outros atletas do Grêmio tentando agredir Beltrani com pontapés. Isso não foi relatado na súmula, mas será levado a plenário para apreciação dos auditores do STJD. ?Vamos identificar um por um desses atletas e denunciá-los por tentativa de agressão, cupa pena prevista no CBJD é a da metade do Artigo 253?, prosseguiu Schimitt. Na partida nos Aflitos, estádio do Naútico, houve outras irregularidades, como invasão de campo de dirigentes do clube visistante e arremesso de objetos em campo por parte da torcida local. Os casos também serão analisados pelo tribunal. Djalma Beltrani escreveu na súmula que a conduta dos dirigentes foi normal e justificou sua conclusão da seguinte forma: ?Considero a conduta normal por não ter sido possível identificar a ação dos dirigentes durante a paralisação do jogo?. A tendência é que o Náutico perca três mandos de campo no Campeonato Brasileiro da Série B de 2006. LEÃO - A expulsão do técnico do Palmeiras, Emerson Leão, em jogo com o Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, também vai ser pauta de uma das sessões do STJD ainda este ano. Mas, segundo Paulo Schmitt, o treinador não deve ser denunciado por invasão de campo. Assim que foi expulso, por reclamar da arbitragem, Leão entrou em campo e se dirigiu até Evandro Rogério Roman, a quem ofendeu várias vezes com palavras grosseiras. ?Não creio que devamos caracterizar a atitude do Leão como invasão. Há uma discussão no STJD sobre situações idênticas. Ele não deveria ter entrado em campo, mas invasão tem um sentido mais amplo e forte?, disse.