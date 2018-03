STJD discute revisão do Código de 1985 Cerca de 100 magistrados e juristas estarão sexta-feira e sábado discutindo em Curitiba propostas para a reformulação do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), elaborado em 1985. Os pontos mais polêmicos em debate dizem respeito ao aperfeiçoamento do Artigo 301 do CBDF e à possibilidade de inclusão no novo texto de artigos que visem penas mais enérgicas para coibir a violência em campo e outros que punam os árbitros por deficiência técnica. Os presidentes dos 27 tribunais esportivos de futebol do País são esperados no encontro. Depois de dois dias de discussão, as propostas devem ser encaminhadas para o Ministério dos Esportes, a fim de obter aprovação. De acordo com o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, é preciso adequar o CBDF à realidade. "O futebol modificou-se nesse período de 18 anos e a Justiça Esportiva não pode ficar atrás", disse. Zveiter defende o aumento substancial das multas pecuniárias previstas no código e que elas tenham um único destino: que sirvam para criar e estimular escolinhas de futebol para comunidades carentes. A pena aos atletas por uso de substâncias proibidas - o doping - hoje é regida por uma portaria do MEC. A intenção do STJD é tornar o assunto da alçada do CBDF. Quanto ao Artigo 301, que versa sobre punição ao clube por escalação de jogador sem condição legal e que provocou confusão neste início de Campeonato Brasileiro, Zveiter descartou a hipótese de que sofra alteração em seu ponto mais discutível: o de conceder ao adversário os três pontos da partida, se a outra equipe pôr em campo atleta em situação irregular.