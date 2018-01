STJD encaminha recurso do Sindibol O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, encaminhou para o procurador Lindolfo Marinho o recurso do Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo (Sindibol), representante da Portuguesa, que tem por objetivo manter a equipe paulista na Série A do Campeonato Brasileiro. A intenção do juiz é a de ter uma outra opinião, antes de emitir o parecer final sobre a abertura ou não de processo. A previsão é a de que o pedido de vistas do presidente do STJD chegue ao procurador na quinta-feira, quando começará a contagem do prazo de cinco dias úteis para seu pronunciamento. Caso o parecer seja favorável, Zveiter deve abrir um inquérito para apurar as supostas irregularidades na transferência do lateral-direito Wendell para o Flamengo. ?Poderia estar sendo leviano caso afirmasse ser este (o pedido de análise ao procurador) um bom sinal. Agora, mal não é", disse o advogado do Sindibol, Alexandre Rodrigues. ?Só aguardo uma decisão bem fundamentada, porque não queremos que a pá de cal nas pretensões da Portuguesa seja jogada sem uma apuração correta dos fatos." O advogado do Sindibol aproveitou para rechaçar a possibilidade de o sindicato não possuir legitimidade para representar a Portuguesa. Na sexta-feira, quando Rodrigues apresentou o recurso no STJD, Zveiter afirmou sua intenção de investigar se a entidade possuia o direito agir pelo clube. De acordo com Rodrigues, além de estar apoiado pelo art. 8º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o sindicato possui uma procuração da Portuguesa para representá-la. O advogado também lembrou estar defendendo os interesses das equipes paulistas. ?Acho nossa atitude razoável e nada tem de aventureira. Não queremos que o caso vire um folclore", explicou Rodrigues. ?Já pedimos, inclusive, à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e à Federação Cearense de Futebol a apresentação de toda a documentação do Wendell. Mas, até agora nada. Por que estão escondendo tanto?"