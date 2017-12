STJD espera documentos do caso Paysandu O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) espera receber nesta terça-feira os documentos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que podem resultar na suspensão do Paysandu do Campeonato Brasileiro. O clube paraense seria punido por causa de atitude de seu presidente, Artur Tourinho, que assinou documentos de transferência de três atletas (Aldrovani, Júnior Amorim e Borges Neto), mesmo estando suspenso pelo STJD. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, não quis comentar o fato de o Paysandu ter insistido em escalar os três jogadores na partida do fim de semana, em que derrotou a Ponte Preta por 3 a 2. Apenas disse que isso deve representar uma nova ação no STJD: a da Ponte requerendo os pontos do jogo.