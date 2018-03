STJD: fiscais para combater a violência O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) quer combater a violência dos jogadores e também punir os maus dirigentes. A nova medida foi definida durante o 1º Seminário da Justiça Desportiva do Futebol encerrado no domingo, em Curitiba (PR) e pode entrar em vigor na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Para ser colocada em prática, foi formado um Colégio de Presidentes de Tribunais, responsável pelo credenciamento de representantes para ir aos estádios de futebol e fiscalizar a disciplina dos dirigentes, atletas, árbitros e treinadores. Segundo o presidente do STJD, Luiz Zveiter, não há mais espaço para a desorganização e a violência. "Treinadores que mandam bater, dirigentes que invadem gramados ou árbitros que cometem erros sucessivos terão que dar explicações e iremos cobrar isso". Durante o seminário, que reuniu os presidentes dos TJDs, Código Brasileiro Disciplinar do Futebol também foi analisado e revisto. Depois de 18 anos, o artigo que deve sofrer mudanças diz respeito ao valor das multas por infrações, que variam entre R$ 9,00 e R$ 45,00. Além disso, o projeto do novo Código, que irá vigorar em 2004, tenta mudar um item do Código do Torcedor, recentemente aprovado. Esse artigo obriga os TJDs a publicarem no Diário Oficial do Tribunal Federal da região o resultado dos julgamentos. "Essa medida vai prejudicar a agilidade que desejamos para os tribunais quanto às punições. Vamos entrar em contato com o ministro dos esportes, Agnelo Queiroz para discutirmos essa questão", concluiu Zveiter.