STJD ignora decisão favorável ao Fortaleza A decisão da Justiça comum do Ceará, de reintegrar o Fortaleza à Primeira Divisão do futebol brasileiro, não vai surtir nenhum efeito. Foi o que afirmou nesta segunda-feira à noite o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter. "Há uma decisão de Brasília, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), de que compete à Justiça do Rio decisões referentes ao Campeonato Brasileiro. Essa sentença de Fortaleza já nasceu nula." O desembargador Francisco Hugo Alencar Furtado, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), concedeu nesta segunda-feira (26) liminar mandando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reintegrar o Fortaleza à Série A, do Campeonato Brasileiro de Futebol. A CBF será comunicada por meio de carta precatória e terá dez dias para cumprir a ordem judicial ou recorrer. Caso contrário, estará sujeita a uma multa diária, estipulada pelo desembargador, de R$ 10 mil. A decisão foi tomada com base no Estatuto do Torcedor, provocada por ação movida pelo advogado João Quevedo Lopes Filho e pelo comerciante José Marlos Lobo, ambos torcedores do Fortaleza. No entender do desembargador, em despacho de 16 páginas, Fortaleza e Paysandu (PA) terminaram a Série A do ano passado com o mesmo número de pontos e, como o Payssandu, teria conquistado alguns pontos via "tapetão", o Fortaleza deveria ter sido beneciado no critério de desempate. O presidente do Fortaleza, Clayton Alcântara Veras, se disse surpreso com a decisão da Justiça cearense. "Não podia haver uma felicidade maior neste dia. A surpresa é agradabilíssima. Até que enfim uma boa notícia", afirmou Clayton Veras ao ser informado de decisão do desembargador. Para o presidente do Fortaleza, o que "interessa agora é que estamos volta à primeira divisão do futebol brasileiro". Mas a diretoria do Fortaleza, segundo o próprio presidente, vai aguardar uma posição da CBF para saber o que vai fazer. Enquanto isso o time continua disputando a Série B deste ano, quando nesta terça-feira jogará em Brasília, contra o Brasiliense. O time cearense estreou no último sábado ganhando de 4 a 1 do CRB (AL), em Fortaleza.