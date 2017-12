STJD inicia investigação sobre a Liga O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, deve encaminhar ofício nesta terça-feira ao Departamento Jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando esclarecimentos sobre a Liga Rio-São Paulo. Quer saber se a Liga está registrada na CBF. Se obtiver essa confirmação, vai partir para um novo questionamento: se realmente os exames antidoping do Torneio Rio-São Paulo não estão sendo feitos pela CBF. De acordo com o jurista Valed Perry, hoje funcionário do Departamento Jurídico, a Liga está registrada provisioriamente na CBF. Já os exames antidoping do torneio estão sob responsabilidade de uma empresa contratada pela Liga, o que é irregular. Isso pode resultar na suspensão do registro da Liga, o que significa dizer que a CBF deixaria de reconhecer os jogos do torneio como oficiais. O mais grave é que os seis primeiros clubes do Rio-São Paulo não teriam vaga assegurada para a Copa dos Campeões.