STJD interdita estádio do Boa após briga na final da Série C

Palco de uma briga generalizada na final da Série C do Campeonato Brasileiro, o estádio Dílzon Luis de Melo, em Ipatinga (MG) foi interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão foi tomada na noite de quinta-feira pelo presidente do órgão, Ronaldo Botelho Piacente, atendendo a pedido da procuradoria.

A decisão tem pouco efeito prático porque o Boa só volta a jogar em fevereiro, quando deve começar a segunda divisão do Campeonato Mineiro - apesar do título nacional no segundo semestre, o time de Varginha foi rebaixado no Estadual, no começo de 2016.

Pela decisão do STJD, o estádio só será liberado quando o Boa comprovar, por meio de laudos de engenheiros e Bombeiros, que o local está apto a receber novas partidas. Ainda não há data prevista para julgamento do processo.

Piacente também decretou a suspensão preventiva de Ferreira, jogador do Guarani, que agrediu o árbitro da partida na final da Série C. A suspensão vale por 30 dias, num período que o Guarani não volta a jogar. De acordo com a presidente do STJD, a punição foi aplicada para evitar a "desmoralização do desporto e da justiça desportiva, aparentando uma impunidade em prol de uma agressão vista por todos os meios de comunicação". Ele ainda será julgado.