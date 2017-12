STJD já recebeu recurso do Coritiba O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já recebeu o recurso do Coritiba para tentar anular a partida em que foi derrotado pelo Vasco, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro clube que deverá tentar impugnar um confronto é o Grêmio: o da derrota, por 3 a 2 para o Palmeiras, pela 39ª rodada. "Só tomei conhecimento do recurso do Coritiba. Se o Grêmio também entrou com um pedido, ainda não fui informado", disse no início da noite desta quarta-feira o presidente Luiz Zveiter. O magistrado se negou a comentar ambos os casos, porque pode participar de um eventual julgamento. O Coritiba deseja anular a partida porque o árbitro Rodrigo Cintra (SP) validou um gol de Petkovic, que começou com uma irregularidade. Na ocasião, o meia vascaíno cobrou um escanteio, a bola bateu na trave, e o próprio jogador deu seqüência à jogada, sofrendo pênalti em seguida. Ele converteu a cobrança e fez o único gol da partida. Por causa do erro, o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, colocou o juiz na "geladeira". Já o Grêmio vai alegar vários problemas no confronto contra o Palmeiras para ser beneficiado. Erros do juiz Edilson Soares da Silva (RJ), um desvio feito com a mão do volante Claudecir, na trajetória da bola, no lance do segundo gol do time paulista, além de um impedimento do atacante Ricardinho no gol da vitória serão alguns dos argumentos gaúchos. O diretor-técnico da CBF, Virgílio Elísio, explicou que nenhum dos clubes encaminhou ofício à entidade. Salientou que a anulação de uma partida é um assunto de competência do STJD. "Caso algum documento dos clubes chegue aqui, o máximo que posso fazer é analisar com o Departamento Jurídico para saber se temos a obrigação de encaminhar ao tribunal", contou. São Caetano - O presidente do STJD informou que solicitou à CBF o contrato do zagueiro Serginho, morto no confronto contra o São Paulo, dia 27 de outubro. No contrato constaria que o atleta estava apto à prática de futebol. Paralelamente, o magistrado também pediu ao Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, o laudo sobre os exames realizados pelo atleta, que podem comprovar sua doença cardíaca.