STJD julga Cicinho nesta quarta A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, o lateral-direito Cicinho, do São Paulo e da seleção brasileira, que pode ser condenado a uma suspensão de até seis meses. O jogador será julgado por causa da expulsão após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, no dia 31 de julho, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Lourival Dias Lima Filho (BA) relatou na súmula que ao término do confronto foi agredido verbalmente por Cicinho. "Expulsei após o encerramento da partida o sr. Cicero João de Cezare, nº 2, São Paulo, que veio ao meu encontro e proferio (sic) a (sic) seguintes palavras: ?você é um filho da p...", escreveu o juiz. E caso seja considerado culpado, a punição de Cicinho não deverá ser branda, já que é reincidente. No ano passado, o lateral do São Paulo esteve em julgamento por duas vezes no STJD. Foi condenado a duas partidas em uma e, na outra, absolvido. Ambos os casos se referiram à prática de jogada violenta.