STJD julga Luís Fabiano na quinta-feira O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o recurso do São Paulo e vai julgar o atacante Luís Fabiano, quinta-feira, no Rio. O jogador foi suspenso pela Comissão Disciplinar do STJD por quatro jogos por ter sido expulso no clássico contra o Corinthians. Luís Fabiano já cumpriu duas partidas e só teria condições de retornar ao time na última rodada, diante do Flamengo. O São Paulo enfrenta a Ponte Preta, domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.