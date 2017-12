STJD julga Luís Fabiano nesta quinta O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga nesta quinta-feira recurso do São Paulo para tentar reduzir a pena do atacante Luís Fabiano de quatro para três partidas, o que daria condições de jogo ao atleta no próximo fim de semana, quando o São Paulo enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Luís Fabiano foi suspenso por agredir Marquinhos, do Corinthians, e ofender a árbitra Silvia Regina no clássico disputado dia 12 de outubro, no qual o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 0. Em primeira instância, ele recebeu pena de quatro jogos por unanimidade. Nesta quinta, o STJD deve confirmar a sentença.