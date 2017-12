STJD julga recurso de Roberto Brum O julgamento em 2ª instância no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), do volante Roberto Brum, do Fluminense, está previsto para esta sexta-feira. No dia 5 de junho a Comissão Disciplinar do STJD condenou o jogador, em 1ª instância, a 120 dias de suspensão, por ter jogado dopado na partida contra o Grêmio, no dia 2 de maio. A substância encontrada na urina de Roberto Brum foi a Clostebol. O jogador alegou ter usado uma pomada cicatrizante, sem ter conhecimento de que continha o elemento proibido. O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, disse estar esperançoso quanto a absolvição do atleta.