STJD julga recurso do Brasiliense A 3.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar nesta quarta-feira o Brasiliense, que infringiu o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) ao cobrar ingressos para o jogo com o Vasco, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando deveria ter jogado com o estádio fechado. O clube pode até ser excluído da competição, mas a hipótese de condenação é remota. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, deixou a entender, duas semanas atrás, que o Brasiliense já teria recebido punição exemplar ao perder o ponto ganho no jogo, que terminou empatado.