STJD libera atletas "ilegais" do Paysandu O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, acendeu o pavio de novos recursos no já conturbado Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta quinta-feira, ele despachou para a diretoria do Paysandu em Belém uma liminar declarando em condições de jogo os atletas Aldrovani, Júnior Amorim e Borges Neto para a partida de domingo, contra o Juventude. Foi o mesmo Zveiter quem provocou a perda de oito pontos do Paysandu no campeonato, ao alegar que os três jogadores estavam em situação irregular porque seus contratos foram assinados por Artur Tourinho, que havia sido suspenso por 120 dias pela Justiça Desportiva. Como a suspensão de Tourinho acabou no começo deste mês, Zveiter entende que os novos contratos dos três atletas assinados pelo presidente do Paysandu agora têm validade. Não é o que pensam os advogados do Grêmio, Bahia, Fortaleza, Juventude e Fluminense, que prometem ingressar com ações no STJD para que o clube paraense perca os pontos se vencer seus próximos jogos.