STJD libera Fabrício Carvalho para defender Goiás nas semis O Goiás conseguiu a liberação do atacante Fabrício Carvalho, que poderá jogar contra o Vila Nova, neste domingo, no Estádio Serra Dourada, pela semifinal do Campeonato Goiano. O jogador tinha sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva em Goiás (TJD-GO), mas recebeu parecer favorável do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio. Fabrício Carvalho tinha recebido a suspensão preventiva de 1 jogo na última terça-feira, em decisão do TJD-GO, que deve julgá-lo na próxima semana. Ele foi punido por "atitude anti-desportiva" ao admitir que fez um gol com a mão, não visto pelo árbitro, na vitória do Goiás sobre o Vila Nova, domingo passado, no primeiro jogo da semifinal. Mas o STJD acatou o recurso do Goiás e, nesta quinta-feira, liberou Fabrício Carvalho para jogar até que seja julgado pelo TJD-GO.