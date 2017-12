STJD libera Giovanni para o clássico O Santos vai poder contar com Giovanni no clássico de domingo, contra o Corinthians. O atleta teve a pena reduzida de cinco para quatro jogos de suspensão, por causa do lance em que isolou a bola para a arquibancada da Vila Belmiro após um gol do Corinthians, em partida (repetida) disputada em 13 de outubro. Todos os sete auditores do STJD votaram por uma punição mais branda de Giovanni, que já cumpriu quatro partidas. ?Minha defesa desde o início se baseava na certeza de que o atleta não teve a intenção de incitar, de provocar o público. A sentença de hoje (ontem) comprovou isso?, disse o advogado do Santos, Mário Mello. Ele lamentou que o STJD não tivesse deferido seu pedido de efeito suspensivo para a pena de Giovanni e Luizão (suspenso por 4 jogos) por causa de incidentes no clássico do dia 13. ?A Lei Pelé é clara. No Artigo 53, está estabelecido esse direito para atletas punidos com suspensão por duas ou mais partidas. Em 2000, num mesmo caso, com Rincón, o STJD acolheu o meu pedido. Agora, não. O que eu posso fazer?? Dos sete auditores do tribunal pleno do STJD, um chegou a votar pela absolvição de Giovanni e outro, por punição de três partidas, numa demonstração de dissonância com relação à decisão em primeira instância da Justiça esportiva. Mello saiu do plenário satisfeito. E aproveitou para esclarecer que duas semanas atrás, na Quarta Comissão Disciplinar do STJD, não quis acusar o tribunal de ter retirado três pontos do Santos, por conta da decisão da Justiça esportiva de determinar a repetição do jogo em que o Santos vencera o Corinthians por 4 a 2. ?Quando falei em roubo, estava me referindo ao escândalo da decisão do Brasileiro de 1995, quando a arbitragem fabricou resultado contra o meu clube, a favor do Botafogo.?