STJD mantém a vitória do Marília A Justiça Esportiva manteve o resultado do jogo Marília 2 x 0 Anapolina, disputado em 26 de abril de 2003, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Anapolina tinha entrado com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), requerendo os pontos da partida, sob a alegação de que o Marília escalara dois atletas sem condições legais: Romualdo e Jaílson. A 2ª Comissão Disciplinar do STJD considerou que a Anapolina entrou com o recurso fora do prazo previsto pela Justiça Esportiva, tornando-o nulo. Com a decisão unânime dos juízes do tribunal, o Marília continua na quarta colocação da Série B, com 28 pontos, enquanto a Anapolina está em 17º, com 21.