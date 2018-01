STJD mantém punição a Edu Dracena O Cruzeiro recorreu nesta segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), da punição de cinco jogos imposta ao zagueiro Edu Dracena. O tribunal, porém, negou a solicitação do clube mineiro para que o atleta voltasse a atuar antes do novo julgamento, que ainda não tem data. Dracena foi punido pelo STJD por causa de uma cotovelada no atacante Alex Alves, no clássico em que o Cruzeiro venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, disputado no dia 12 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.