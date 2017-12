STJD mantém punição a Roberto Brum O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ratificou a decisão de sua comissão disciplinar e puniu o volante Roberto Brum, do Fluminense, com 120 dias de suspensão, por causa de doping. Do total da pena, o jogador já cumpriu 39 dias. Depois do julgamento, Roberto Brum disse que o julgamento não foi coerente e afirmou não saber como encontrará forças para superar este momento. O doping do jogador foi descoberto depois da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, no dia 2 de maio. A substância encontrada na urina de Roberto Brum foi a Clostebol. Na ocasião, ele alegou ter usado uma pomada cicatrizante, indicada por sua mulher. O medicamento tinha o elemento proibido, que foi detectado durante o exame de sua urina.