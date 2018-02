STJD mantém punição de apenas um jogo ao Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a pena de perda de um mando de campo do Flamengo por causa de incidentes no jogo com o Grêmio, dia 21 de outubro, no Maracanã. Na oportunidade, torcedores rubro-negros arremessaram no campo um foguete e uma lata de cerveja. Em primeira instância, o clube já havia sido punido, mas conseguiu um efeito suspensivo e voltou a lotar o Maracanã em partida contra o Atlético-PR. Agora, vai cumprir a punição na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2008. O diretor de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixou o cargo, por causa de um desentendimento com o vice-presidente do setor, Kleber Leite. Tudo por conta do interesse do clube em trazer de volta o meia Jônatas, o que Braz não queria.