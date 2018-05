STJD mantém suspensão a Henrique, do Grêmio, por gesto obsceno

O departamento jurídico do Grêmio não conseguiu reverter a punição aplicada ao atacante Henrique Almeida devido a gestos obscenos direcionados à torcida. Em julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador não teve sucesso em seu recurso no Pleno e teve mantido o gancho de dois jogos.

O atacante havia sido punido por ter feito gesto obsceno contra a própria torcida em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-PR. O jogador fez o gesto a torcedores que o criticavam após deixar o gramado, no jogo disputado no dia 21 de setembro, na Arena Grêmio. Nesta partida, o time gaúcho eliminou o rival nos pênaltis e avançou às quartas de final.

O gesto obsceno não foi registrado pela arbitragem na súmula da partida, mas foi flagrado por câmeras de TV. Foi o suficiente para sustentar a denúncia contra o jogador, que inclusive já pediu desculpas. O pedido foi usado pela defesa do jogador tanto no primeiro julgamento quanto na decisão do Pleno, sem sucesso.