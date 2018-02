STJD mantém suspensão de Romário por doping

Romário vai virar o ano impedido de exercer suas duas atividades no futebol profissional: a de jogador, já em fim de carreira, e a de treinador. Nesta quinta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato Machado, negou pedido do Vasco que queria reverter a pena do atleta - condenado a 120 dias de suspensão por uso de substância proibida pelo Controle de Dopagem da CBF. O veterano craque foi punido na semana passada pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD, e o Departamento Jurídico do Vasco entrou com recurso e pedido de efeito suspensivo para o jogador em 21 de dezembro. Romário ingeriu finasterida, medicamento usado para combate à queda de cabelo que, embora não auxilie diretamente no desempenho esportivo, pode mascarar o uso de anabolizantes. Ele foi flagrado no exame antidoping após o jogo entre Vasco e Palmeiras, disputado em 28 de outubro, em São Januário. No pedido de efeito suspensivo, o Vasco alegou que deveria ser atendido por causa do recesso do STJD de fim de ano e ainda pelo fato de a finasterida constar da lista de substâncias que deixarão de ser proibidas a partir de janeiro. Approbato, no entanto, não deferiu o pedido e um de seus argumentos foi que a punição não acarretava "prejuízo irreparável" ao atleta. O Pleno do STJD vai se reunir na segunda quinzena de janeiro para analisar o caso Romário. Até lá, ele continuará suspenso para jogos oficiais organizados pela CBF ou entidades afiliadas à confederação. Portanto, poderá trabalhar normalmente em amistosos.