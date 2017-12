STJD marca vários julgamentos na sexta O STJD marcou para sexta-feira o julgamento do atacante corintiano Tevez por causa das agressões verbais contra o árbitro Anselmo da Costa, após a expulsão contra o São Caetano. O jogador poderá pegar até seis partidas de suspensão. Além do argentino, os técnicos Paulo Autuori, do São Paulo, e Levir Culpi, do São Caetano, também serão julgados e podem ser suspensos por, no mínimo, 30 dias e, no máximo, de 180 dias. Já o Palmeiras poderá perder até três mandos de campo, além de multa entre R$ 50 mil e R$ 500 mil, por causa de seus torcedores. O clube, que já foi punido com este tipo de suspensão no Brasileiro, foi denunciado pelo árbitro Cléber Abade, do empate contra o São Paulo, por 3 a 3. O juiz relatou na súmula que "foi disparado um artefato tipo sinalizador em direção ao campo de jogo, oriundo da arquibancada onde estava localizada a torcida visitante (Palmeiras)". Outros atletas que serão julgados pela 4ª Comissão Disciplinar e podem ser suspensos por até três partidas, por prática de jogada desleal, são Alceu e Leonardo, do Palmeiras, Richarlyson, do São Paulo, além de Edilson e Paulo Miranda, do São Caetano.