STJD mira desabafos de jogadores nas redes sociais

As críticas que os jogadores estão fazendo à arbitragem nas redes sociais também estão sendo lidas pelos procuradores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O órgão vem analisando os comentários publicados nas contas pessoais no Facebook, Instagram e Twitter nas primeiras rodadas do Brasileiro e pode denunciar os reclamões, como informa seu presidente. “O STJD está ciente desses acontecimentos e já estamos analisando os casos para oferecimento de denúncias”, diz Ronaldo Piacente, presidente do STJD, ao Estado.

Depois que os jogadores perceberam que as entrevistas dadas para os meios tradicionais tinham grande repercussão nos tribunais, eles migraram para a internet. E os comentários estão se tornando cada vez mais comuns na redes. No último fim de semana, por exemplo, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi irônico ao comentar a atuação do trio de arbitragem no empate por 0 a 0 com a Chapecoense, no Allianz. O árbitro Igor Benevenuto apontou impedimento de Antônio Carlos e anulou um gol no último lance do jogo, mas as câmeras de tevê mostraram posição legal. “Mostre o impedimento do Antônio Carlos e ganhe uma camisa do Palmeiras”, disse Felipe Melo.

O zagueiro Arboleda protestou contra a arbitragem de Rodolpho Toski Marques no empate entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, Rio. “Como pode ser possível um árbitro não marcar uma falta dessas, não prejudique o trabalho”, escreveu o equatoriano do São Paulo.

Até os clubes costumam usar os perfis sociais para desabafar. Para denunciar o que considerou erros de arbitragem nos jogos com o Atlético-MG pelo Estadual, o América fez uma postagem bem-humorada. A referência é o programa Fantástico, da Rede Globo. “Três erros decisivos contra o mesmo time também valem música? É ou não é fantástico”, escreveu o clube.

O movimento não é novo. Quando atuava no Santos, Neymar afirmou que teve seu Twitter utilizado por um assessor que teria postado: “Juiz ladrão vai sair no camburão”. Ele se livrou da suspensão do STJD, mas foi multado em R$ 15 mil.

O Superior Tribunal vê nos comentários uma tentativa de intimidação à arbitragem. Esse seria o problema da manifestação. “Analiso essa questão de forma preocupante, pois é nítida a intenção de pressão sobre a arbitragem com comentários e críticas muitas vezes infundadas e com interesse de justificar eventual má atuação do clube ou do atleta em campo”, diz o presidente Ronaldo Piacente.

Blindagem

Em geral, as críticas não são vistas pelos árbitros. Marcos Marinho, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, afirma que eles são orientados a não acessar as redes. “Nossa recomendação é para que os árbitros não entrem nas redes sociais. Eles não devem ler comentários nem publicá-los”, diz. Sobre o teor das mensagens, Marinho entende que elas têm de ser respeitadas. “A opinião tem de ser respeitada, desde que não haja ofensa.”

Para prevenir problemas com a arbitragem, os clubes estão ensinando os atletas a se comportar diante do teclado. O Palmeiras, por exemplo, tem uma cartilha entregue em mãos aos novos contratados. Trata-se de um material dividido em tópicos. A preocupação maior do clube é com o ambiente interno, pois o Palmeiras pede que os jogadores não critiquem os colegas, por exemplo. Mas a arbitragem é item importante: a orientação é para que reclamações e ofensas sejam evitadas.

Os desabafos nas redes sociais são comuns também em outros países. Não é só no Brasil. “Penal de m...”, escreveu o chileno Arturo Vidal após a eliminação do Bayern de Munique diante do Real Madrid na Liga dos Campeões. O chileno reclamava do toque do brasileiro Marcelo. Sobre o mesmo lance, o zagueiro Boateng publicou em inglês. “Não foi pênalti. Ah, que isso!”, divulgou nas redes.

No ano passado, o zagueiro Gerard Piqué reclamou dia sim dia não da arbitragem. “Contra as mesmas equipes. Oito pontos”, escreveu o jogador, colocando fotos de manchetes de jornais citando erros a favor do Real e contra o Barcelona.

O zagueiro foi repreendido pelo time catalão e passou a evitar reclamações sobre a arbitragem nas redes sociais.

Jailson chegou a ser punido por declarações

O Palmeiras teve de agir, meses atrás, para defender um jogador que foi denunciado pelo tom de sua entrevista. O goleiro Jailson pegaria três jogos de suspensão por ofensas à arbitragem durante o Campeonato Paulista, o que obrigou o departamento jurídico do clube a se esforçar para conseguir diminuir a suspensão.

Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela primeira fase, em Itaquera, Jailson atacou a arbitragem na saída do campo. “Sei que posso ser punido, mas passaram a mão de novo aqui dentro, todo jogo é assim”, disparou. Dias depois o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) determinou a suspensão dele por três partidas.

O clube, então, resolveu se desdobrar para amenizar a punição.

Inicialmente, o atleta ficou um jogo fora, até o Palmeiras conseguir efeito suspensivo. Graças a isso Jailson pode jogar a semifinal com o Santos, quando foi herói da equipe, ao defender um pênalti cobrado por Diogo Vitor.

A liberação final da pena para Jailson só veio às vésperas da decisão do próprio campeonato, cerca de 40 dias depois da entrevista polêmica. O clube conseguiu convencer o tribunal de que a declaração do atleta foi dada em um momento de raiva.