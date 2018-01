STJD muda critério e libera flamenguista O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adotou nesta terça-feira mais uma decisão controvertida e que promete provocar polêmica. Os juízes liberaram o atacante Fernando Baiano, do Flamengo, a participar da final da Copa do Brasil, menos de 24 horas depois de haverem punido o jogador com uma partida de suspensão por ter dado uma cusparada no goleiro Diego, do Atlético-PR, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O que surpreendeu na liberação foi o critério adotado pelo tribunal. Há menos de duas semanas, o STJD suspendeu o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, em partida da Copa do Brasil, mas obrigou o jogador a cumprir a suspensão em jogos do Campeonato Brasileiro. Ao ser questionado sobre a decisão, o presidente do STJD, Luiz Szveiter tentou explicar. ?Aquela situação (de Rogério Ceni) é diferente. O São Paulo havia sido eliminado e, portanto, o jogador não poderia mais cumprir a pena na competição. No caso do Flamengo, o Campeonato Brasileiro está em curso e ele (Fernando Baiano) poderá perfeitamente cumprir a suspensão?, argumentou Szveiter.