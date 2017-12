STJD muda de novo e salva São Caetano O São Caetano não corre mais o risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, apesar de que ainda será julgado pela morte do zagueiro Serginho. Nesta terça-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, rejeitou em parte a denúncia do procurador Murilo Kieling e determinou que o clube do ABC paulista, se condenado, poderá perder apenas 24 pontos. Em sua denúncia apresentada na segunda-feira, o procurador Murilo Kieling pediu punição ao São Caetano em todos os jogos que Serginho disputou no Campeonato Brasileiro - o que daria pena de até 180 pontos. Mas Luiz Zveiter determinou nesta terça que o clube do ABC só poderá perder os pontos das partidas realizadas até 60 dias antes de apresentada a denúncia. E garantiu que essa decisão é definitiva, sem chance de apelação. Assim, nesse período de 60 dias, Serginho disputou apenas 4 partidas. E, como a punição é dobrada, o São Caetano perderia 24 pontos se for condenado. Como já tem 77 no Brasileiro, ficaria com 53, sem ameaça de rebaixamento. Mesmo sem risco de cair, o São Caetano será julgado na próxima segunda-feira, pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD, e pode ser condenado por ter utilizado Serginho irregularmente, por já saber que o atleta corria risco de morrer. O presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, e o médico do time, Paulo Forte, também serão julgados por omitir o estado de saúde do zagueiro morto no dia 27 de outubro. Explicação - "As pessoas às vezes confundem direito penal com esportivo. E, o doutor Murilo (Kieling), exímio juiz criminal, se confundiu", afirmou Luiz Zveiter. A confusão alegada pelo magistrado foi na interpretação do artigo nº 165 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Sua redação estabelece que "prescreve a ação em 60 (sessenta) dias, contados da data do fato ou, nos casos de falsidade ideológica ou material e nas infrações permanentes ou continuadas, contados do conhecimento da falsidade ou da cessação da permanência ou continuidade". Zveiter explicou que, de acordo com sua interpretação, além de não haver uma infração continuada (a prática de crime, neste caso, a cada partida jogada pelo zagueiro Serginho), o tempo deve ser estipulado retroativamente em 60 dias para beneficiar o réu. "Usa-se o termo infração continuada e, não conta-se o tempo, para beneficiar o réu nos julgamentos na Justiça comum", afirmou Zveiter. "Se não fôssemos contar o tempo de 60 dias para tirar os pontos do São Caetano, estaríamos prejudicando o réu." Provas - Para reforçar a tese de que Serginho atuou irregularmente no Brasileiro e, por isso, os denunciados (o presidente e o médico do clube) têm culpa, Zveiter leu trechos de laudos enviados pelo Instituto do Coração (Incor) sobre a situação do atleta. Nos laudos, os médicos do Incor alertavam ao clube que Serginho não tinha a mínima condição de jogar futebol. "O jogador não comparece para acompanhamento, portanto, não é nosso paciente. E continua praticando atividade esportiva. Que tenha sorte, pois as chances de óbito existem", relatou Zveiter, ao ler trechos de um dos laudos. "E mesmo que surjam documentos falando que foi uma fatalidade, para nós, não vale. Isso é válido para a Justiça comum. Até se o Serginho estivesse vivo e descobríssemos que ele jogava irregularmente, o São Caetano ainda assim seria passível de punição", avisou Zveiter.