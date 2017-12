STJD muda e pode rebaixar São Caetano O procurador Murilo Kieling apresentou nesta segunda-feira denúncia contra o São Caetano no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas, ao contrário do que tinha sido divulgado anteriormente, ele pede que o clube seja punido com a perda dos pontos de todos os jogos que o zagueiro Serginho disputou. Assim, se condenado, faltamente cairia para a segunda divisão. O São Caetano será julgado por ter omitido o estado de saúde de Serginho ao inscrevê-lo na CBF para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro morreu no dia 27 de outubro, ao sofrer parada cardíaca durante a partida contra o São Paulo. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, tinha explicado na semana passada que o São Caetano só poderia ser punido até 60 dias antes da denúncia - o que daria 24 pontos perdidos. Mas o procurador Murilo Kieling deu uma nova interpretação ao artigo 214 e, segundo ele, o clube deve ser punido desde 11 de fevereiro, data em que descobriu o problema cardíaco de Serginho. Ou seja, durante todo o Campeonato Brasileiro. A denúncia do procurador do STJD também pede punição ao presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza - suspensão de até 2 anos - e ao médico do clube, Paulo Forte - até 4 anos. O caso será julgado em primeira instância na próxima sexta-feira e a segunda instância já está prevista para acontecer dia 9 de dezembro.