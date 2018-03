STJD multa Brasiliense em R$ 50 mil O Brasiliense foi multado em R$ 50 mil hoje pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - mas não corre o o risco de ser excluído do Campeonato Brasileiro - por ter descumprido decisão do próprio tribunal de jogar com os portões fechados contra o Vasco, na primeira rodada da competição. Na oportunidade, cobrou ingressos, contrariando a justiça esportiva. O clube não tem o interesse de recorrer da decisão e o caso nem deve ser analisado em segunda instância. O Brasiliense já havia sido punido duas semanas atrás com a perda do ponto do empate com o Vasco, pelo mesmo motivo - os três pontos da partida ficaram para o clube carioca. O primeiro julgamento foi motivado por um pedido de impugnação do jogo pelo Vasco ao STJD. O de hoje referia-se a uma representação da CBF contra o clube de Brasília.