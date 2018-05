STJD multa Juventude e Ipatinga por causa de atrasos

Os jogadores gaúchos causaram um atraso de 18 minutos no jogo com o Guarani no dia 28 de novembro, em Campinas. Na ocasião, os atletas demoraram para entrar em campo para que a partida acabasse depois das demais. Dessa forma, o time, que brigava para escapar do rebaixamento, saberia qual o placar necessário para evitar a queda, com base nos outros resultados.

A estratégia acabou não funcionando. O Juventude perdeu por 2 a 1 e sofreu a queda para a Série C do Brasileiro. De quebra, o clube gaúcho ainda terá que pagar a multa imposta pelo STJD.

No caso do Ipatinga, o atraso foi menor, de apenas nove minutos. Os jogadores mineiros, que também podiam ser rebaixados, demoraram para entrar em campo no segundo tempo contra o Vasco, no mesmo dia 28, para ter conhecimento do placar dos demais jogos. Diante de sua torcida, o Ipatinga conseguiu vencer o campeão da Série B, por 2 a 0, e escapou da queda.