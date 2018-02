STJD, na rua da Ajuda mas sem coração O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anda batendo um bolão. É quem mais vence na temporada, o inimigo a ser batido. Desde que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva fez do tribunal, presidido pelo juiz Luiz Zveiter, o órgão máximo das causas esportivas, a vida dos clubes irregulares virou um inferno. É de uma área de 200 metros quadrados que as decisões do seu time são tomadas na âmbito judicial. O gol mais bonito da rodada, portanto, pode não valer nada após o veredicto dos magistrados. Por ironia, o STJD fica na rua da Ajuda, no centro nervoso do Rio, onde antes era a sede da Federação Carioca de Futebol. O 15º andar do prédio comercial de número 35 da rua também é um lugar de lamentações, sobretudo de dirigentes, atletas e torcedores que tiveram seus clubes punidos. Não há como recorrer da decisão do Tribunal Pleno, a 2ª instância do STJD. A figura imponente de Zveiter provoca arrepios. Advogados de defesa de clubes acusam o que eles chamam de uma certa vocação ditatorial do magistrado. "Ele atropela tudo. É legislador, doutrinador e julgador. Seu apelido é Sultão", diz o advogado Marcus Frederico Donnici Sion, contratado por equipes como Fluminense e Guarani. As broncas são muitas. Uma delas diz respeito à indicação de seu filho, Flávio Zveiter, a uma das comissões disciplinares. O rapaz tem 19 anos e cursa o 2º ano de direito. Seu rompimento com a CBF teria sido por causa de gastos excessivos, de R$ 1,5 milhão, durante viagem de uma comitiva para a França. Piraci Oliveira vai além. O advogado do Palmeiras prega que Zveiter não poderia estar no cargo, pois a Constituição diz que um desembargador pode apenas dar aulas. Mas nenhum dos opositores à sua maneira de conduzir o tribunal aponta desonestidade das pessoas que compõem a entidade. "Advogados desavisados e que aparecem no STJD com presentinhos são retaliados", diz Oliveira. Rinaldo Martorelli, do Sindicato dos Atletas de São Paulo, entidade que indicou Zveiter ao cargo, diz que o STJD prima pelo princípio da moralização. Balanço - O STJD funciona à noite porque seus representantes trabalham durante o dia. Ninguém é remunerado. As despesas da casa são administrativas, pagas pela CBF. Não há um balanço anual da instituição. O luxo inexiste no Tribunal. No andar onde ele funciona há dois banheiros, uma copa apertada (onde jornalistas de rádio passam seus boletins), uma secretaria. O STJD tem seis funcionários, entre eles a copeira dona Júlia. Há ainda o plenário, fechado por uma porta de correr, de madeira. O auditório tem cadeiras do tipo cinema. Em uma das extremidades da sala fica a bancada em semicírculo. Zveiter posiciona-se ao centro. Uma ante-sala completa a arquitetura. É lá que os auditores tomam as decisões, entre café e água. Não se come no STJD. Em momentos agudos, com debates de madrugada, pede-se pizza. Zveiter, que trabalha no Tribunal de Justiça do Rio, caminha cinco minutos para chegar ao STJD. Não há seguranças no andar. Há um porteiro no prédio. Não é preciso identificar-se. As sessões são abertas ao público, com restrição do tamanho do plenário (100 pessoas). As votações duram 40 minutos. Os casos são julgados primeiramente nas comissões disciplinares. Com recurso, seguem para o Pleno. O procurador faz a denúncia. Um relator dá seu parecer e vota. Os auditores o acompanham ou não.