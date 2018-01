STJD não aceita recurso da Portuguesa A Portuguesa deu mais um passo em direção à Justiça Comum em sua tentativa de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, após o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Lindolfo Marinho, emitir parecer contrário às intenções do equipe, hoje. A Lusa tenta fazer com que o tribunal abra um inquérito para apurar as supostas irregularidades na transferência do lateral-direito Wendell para o Flamengo, o que poderia livrar o time da segunda divisão. O procurador do STJD argumentou no documento que o Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo (Sindbol) não possui legitimidade para representar a Lusa. O sindicato entrou com o recurso no tribunal em nome do clube paulista. Outra observação feita foi a de que o prazo para contestações já terminou. "Não quero me manifestar, porque não fui comunicado oficialmente, mas se isso aconteceu é um pouquinho obscuro", disse o advogado do Sindbol, Alexandre Rodrigues. "Preciso saber como ele fundamentou suas argumentações. Questionar nossa legitimidade é ir contra a Constituição Federal e, quanto a estar fora do prazo, é uma questão de interpretação." Agora, o parecer do procurador será apreciado pelos nove auditores do STJD, provavelmente na quinta-feira. Em seu parecer, Marinho ainda recomendou que, caso o tribunal decida por dar prosseguimento ao pedido da Lusa, seja averiguado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a situação do passe do atleta. A entidade já manifestou que não existe problemas nos registros de Wendell. "A Justiça Comum é um fato concreto e real. Mas, vamos esperar para ver o que acontecerá no STJD", disse o advogado do Sindbol. "Estamos prontos e só depende do entender dos dirigentes da Portuguesa." No recurso apresentado pelo Sindbol, o objetivo é o de que o Flamengo seja punido pelo artigo nº 301 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), por ter supostamente escalado Wendell em situação irregular. A redação deste artigo estabelece que o infrator seja apenado com a perda de cinco pontos, o que possibilitaria à Lusa retornar à Primeira Divisão do Brasileiro.