STJD não aceita suspensão preventiva de Valdívia

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato, decidiu não aceitar, nesta quinta-feira, o pedido feito pela Procuradoria do tribunal para suspender preventivamente o meia Valdivia, do Palmeiras, por causa das agressões ao volante Thiaguinho e ao atacante Alan Kardec na partida de domingo, contra o Vasco, em São Januário. Com isso, o chileno está liberado para reforçar o Palmeiras no jogo de domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Valdivia será julgado na quarta-feira, a partir das 18 horas, pelo 3.ª Comissão Disciplinar do STJD, e pode pegar até 1080 dias de suspensão. Ele foi denunciado duplamente no Artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por agressão. O departamento jurídico do Palmeiras terá muito trabalho para desqualificar tal artigo, já as supostas agressões foram registradas pela emissora de televisão que transmitiu o jogo. Valdívia, inclusive, foi expulso pela agressão em Alan Kardec, ao final da partida. Alguns palmeirenses chegaram a cogitar um 'complô' para que a equipe não conquistasse uma vaga à Libertadores da América, mas tal discurso foi prontamente encerrado no Palestra Itália.