STJD não deve punir o Botafogo O Botafogo não deve ser punido com a perda de mando de campo, mesmo depois de um objeto ter sido arremessado contra o goleiro Marcos, do Palmeiras, no primeiro tempo do clássico disputado sábado no Caio Martins, em Niterói. De acordo com o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, o fato não teve conotação ?de agressividade ou desrespeito?. ?A própria torcida do Botafogo vaiou quem atirou o objeto.? Na semana passada, o tribunal condenou o Marília com a perda do mando de campo por um jogo por causa de incidentes no estádio do clube paulista, em partida contra o próprio Botafogo: foram lançados contra um assistente de arbitragem uma pilha, um tênis e um copo d?água. ?Se o critério for esse, o de qualquer coisa lançada no gramado, aí não vai ter controle?, prosseguiu Zveiter, lembrando que o objeto arremessado contra Marcos não atingiu o goleiro do Palmeiras. ?Nem mesmo o atleta viu o que ocorreu.? Para Zveiter, pilhas, guarda-chuvas e calçados configuram algo ?mais agressivo?. Na partida de sábado, um gandula entrou rapidamente em campo e retirou o que fôra lançado na direção de Marcos, que estava alguns passos à frente, observando um ataque de seu time. À distância, parecia tratar-se de um copo d?água ou de uma garrafa plástica. Depois do jogo, Marcos confirmou que não notara a tentativa de agressão. Com relação à invasão de campo de dirigentes e de integrantes da comissão técnica do Sport no jogo com o Palmeiras, dia 11, na Ilha do Retiro, Zveiter informou que novo processo será aberto pelo procurador Lindolpho Moraes, a fim de que o Sport seja denunciado. O julgamento do caso, previsto inicialmente para esta quarta-feira, deve ser realizado na próxima semana. Assim, o clube pernambucano deverá perder o mando de campo da partida contra o Palmeiras, dia 22, na penúltima rodada do quadrangular da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport deve ser indiciado com base no Artigo 300 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), o mesmo argüido para a punição aplicada ao Marília - ?deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desportos? -, cuja pena prevê multa de R$ 30 a R$ 120 e perda do mando de campo de uma a três partidas. Chinelada - O presidente do STJD disse que o Tribunal vai analisar as imagens do jogo Santos x Corinthians realizado domingo na Vila Belmiro para decidir se tomará alguma medida contra o clube visitante. É que torcedores do Corinthians atiraram vários pares de chinelos e tênis sobre o goleiro Fábio Costa, do Santos, minutos antes do início da partida. Zveiter afirmou não ter tido conhecimento de caso semelhante com punição aplicada pelo STJD nos últimos anos. ?A princípio, o CBDF não prevê situações assim; só nos incidentes em que o clube mandante é reponsabilizado por não tomar medidas preventivas de segurança. Vamos estudar o assunto com calma para ver o que fazer.?