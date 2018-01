STJD nega efeito suspensivo a Danrlei O goleiro Danrlei, suspenso por cinco jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em razão do desentendimento com o argentino Tevez, na derrota (0 a 1) do Atlético para o Corinthians, dia 29 último, no Mineirão, terá que se conformar com a punição, já que o presidente do STJD, Luiz Zveiter, negou hoje o pedido de efeito suspensivo feito pelo clube mineiro.