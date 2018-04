STJD nega efeito suspensivo e Finazzi continua fora

O Corinthians não terá Finazzi para a última partida do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. Nesta terça-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato Machado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo realizado pelo clube. Veja também: Nelsinho avisa que continua no Corinthians em 2008 Goiás faz alerta para árbitro de Corinthians x Vasco Finazzi foi punido em uma partida pelo STJD por insinuar que o Corinthians foi roubado contra o Goiás ao fazer gestos com a mão. Como o jogador havia recebido o terceiro amarelo em Goiânia, ele terá de cumprir dois jogos de suspensão, que serão contra o Vasco, nesta quarta-feira, e contra o Grêmio, no dia 2 de dezembro. Desta forma, Finazzi pode não jogar mais pelo Corinthians. O contrato do jogador vai até o final deste Brasileirão. A diretoria só fará uma reunião com o atleta após a disputa do Nacional. Para 2008, o clube já tem praticamente fechada a contratação do atacante Lima, que jogou a Série B pelo São Caetano. O Corinthians luta contra o rebaixamento à Série B. Nesta quarta-feira, o jogo contra o Goiás será às 21h45, com acompanhamento do estadao.com.br. Para se livrar do fantasma do descenso, o clube precisa vencer e torcer para o Goiás ser derrotado pelo Atlético Mineiro, no Mineirão.