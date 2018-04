STJD nega o segundo pedido do Corinthians por Finazzi

O Corinthians não terá mesmo o atacante Finazzi no jogo decisivo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube tentou uma última cartada para reverter a punição do jogador, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nesta sexta-feira o pedido de efeito suspensivo. Veja também: Nelsinho apela para o mistério quanto ao time do Corinthians Finazzi foi suspenso por um jogo por seu comportamento no confronto com o Goiás, realizado no dia 11 de novembro, no Estádio Serra Dourada. Na ocasião, ele teria insinuado, com alguns gestos, que o Corinthians foi "roubado" pela arbitragem. Preocupado com a possibilidade de rebaixamento e esperando contar com seu artilheiro, o Corinthians já tinha tentado um efeito suspensivo anteriormente, que foi negado pelo STJD. Agora, o clube acionou novamente o tribunal para liberar Finazzi, mas não teve sucesso. Sem Finazzi, o técnico Nelsinho Baptista tem duas opções para formar o ataque corintiano no jogo de domingo: Clodoaldo e Wilson. Já o atacante Dentinho, que também está suspenso, deve ser substituído pelo boliviano Arce. "O porte físico do Clodoaldo é importante. Ele é grande, forte. Serve como referência para as faltas e escanteios. É uma boa opção que eu tenho", disse Nelsinho nesta sexta-feira, depois do treino que o Corinthians fez no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas a opção do treinador deve ser mesmo por Wilson como titular no domingo.