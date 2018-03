STJD nega pedido do São Paulo O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, indeferiu nesta terça-feira o pedido de cancelamento da partida entre Goiás x Cruzeiro, válida pelas semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo havia entrado na noite de segunda-feira com um mandato de garantia no tribunal para que não acontecesse o confronto, acusando o Goiás de ter utilizado um atleta em condições irregulares, no empate por 1 a 1, na quinta-feira passada, resultado que culminou na eliminação da equipe na competição. O nome de jogador em questão não foi revelado.