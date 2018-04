STJD nega pedido para parar a Série D do Brasileiro Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de anulação dos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, que acontecem neste final de semana. Mesmo assim, vai acontecer julgamento no Pleno na próxima quinta, quando podem acontecer mudanças na competição.