STJD nega recurso do Mirassol O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do Mirassol, da Segunda Divisão de São Paulo, que caiu para a Série A3, do Campeonato Paulista, ao ser derrotado pelo Rio Preto por 3 a 2. O Mirassol alegou que o adversário utilizou dois jogadores em situação irregular. A intenção do Mirassol era a de ganhar os pontos da partida e, com isso, o rebaixado seria o Comercial, de Ribeirão Preto. ?Apesar de remota, a Justiça Comum é uma alternativa, mas vamos fazer uma reunião com a presidência para decidir qual o melhor caminho", disse o advogado do Mirassol, Luiz Carlos Lisboa da Costa Júnior, inconformado com o resultado.