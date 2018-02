STJD nega recurso do Santo André O Santo André foi derrotado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e definitivamente não vai mais recuperar os 12 pontos perdidos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, pela escalação irregular do zagueiro Valdir e do atacante Osmar, contra o Avaí e o Paulista. Inconformado com a decisão, o presidente do clube paulista Jairo Livolis não escondeu sua decepção e levantou suspeitas sobre o julgamento realizado pelos cinco auditores, que unanimemente indeferiram o recurso da equipe. "Mais uma vez tenho a oportunidade de desacreditar na Justiça, desta vez, na Desportiva. Não concordo com a forma fria e rápida como foi feito", desabafou Livolis. "Como era o Santo André que estava sendo julgado, duvido que se fosse Vasco ou Flamengo seria tão rápido." Apesar do revés, o presidente do Santo André disse não acreditar que o time seja rebaixado para a Série C, mesmo estando sem pontuação na tabela. Destacou que como não recuperou os 12 pontos, a tendência é a de que a equipe não consiga conquistar o título ou terminar entre as oito primeiras da Série B. Sobre a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, o presidente do Santo André se mostrou otimista em um bom desempenho da equipe, mas reservou o favoritismo para o adversário. O dirigente ainda explicou que a escolha do Palestra Itália para a partida de quarta-feira, pela decisão da Copa do Brasil, foi feita porque a equipe já "teve viveu bons momentos no local". "Vai ser a luta do Davi contra Golias. Essa imagem representa bem essa decisão. Mas, vamos com humildade e respeitando o Flamengo, que é o favorito", falou o presidente do Santo André. O dirigente informou que serão colocados à venda um total de 28 mil ingressos, apesar de a capacidade do Palestra Itália ser de 32 mil pessoas. Destes, 3 mil vão ser destinados ao Rubro-Negro carioca. Técnico - O técnico do Santo André, Péricles Chamuska, também foi julgado nesta quinta-feira e permaneceu punido por 60 dias, por ter feito gestos alusivos a rouba, contra o árbitro, na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Ele continuará tendo que comandar a equipe de fora do banco de reservas.