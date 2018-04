STJD nega recurso do Santo André O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nesta quinta-feira o pedido do Santo André para a revisão do processo em que foi punido com a perda de seis pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a negativa à solicitação do clube paulista, todas as instâncias desportivas foram esgotadas para que os pontos fossem recuperados e, com isso, só resta a Justiça comum. "Como presidente do Santo André não apoio e desaprovo qualquer um que queira entrar na Justiça comum para o clube recuperar esses pontos", disse Jairo Livolis, para, em seguida, completar: "Mas não posso fazer nada para impedir e nem tenho como negar a um torcedor esse direito." Já advogado do Santo André, Rogério Derbly, disse ter uma ação popular com cerca de 4 mil assinaturas de torcedores do Santo André, mas afirmou que não irá utilizá-la para entrar na Justiça comum. Ele ainda afirmou que, a exemplo do presidente do clube, desaprova a utilização desse recurso, que poderá provocar uma punição da Fifa ao clube do ABC paulista. No início da disputa da Série B, o Santo André foi punido com a perda de 12 pontos por ter escalado irregularmente Valdir e Osmar nas partidas contra o Paulista, dia 24 de abril, e o Avaí, dia 27 de abril. O clube argumentou que escalou os jogadores porque acreditou que a Federação Paulista de Futebol havia encaminhado a documentação em tempo hábil para a regularização de ambos. Nesta quinta-feira, a procuradoria do STJD apreciou o pedido de revisão somente para a partida contra o Paulista, porque entendeu que a prazo para recurso no caso do confronto com o Avaí já havia se esgotado.