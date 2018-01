STJD nega rumores sobre multa a Chapecoense e Atlético-MG por W.O.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou nesta segunda-feira os rumores de que a Chapecoense e o Atlético Mineiro seriam multados por causa do W.O. duplo no domingo, na rodada final do Brasileirão. Os dois times não entraram em campo em Chapecó em razão do acidente aéreo que vitimou 19 jogadores da equipe catarinense.

"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol tomando conhecimento de notícias veiculadas em diversos sites internacionais vem dizer que as informações são inverídicas e que não houve nenhuma pena de multa aplicada aos clubes Atlético/MG e Chapecoense pelo não comparecimento na última rodada do Campeonato Brasileiro", registrou o STJD, em nota.

O W.O. foi decretado depois de 30 minutos após o horário previsto para o início do jogo, que foi marcado para as 17 horas. Os dois times já haviam avisado antecipadamente que não jogariam na última rodada. Na prática, para a tabela do Brasileirão, isso significa, que os dois times foram derrotados por 3 a 0.

Os efeitos práticos do resultado, porém, são mínimos. O Atlético-MG somou 62 pontos nas 37 rodadas anteriores, o que lhe assegurou antecipadamente o quarto lugar no Brasileirão e uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. A Chapecoense somou 52, ficando na zona intermediária da classificação e também vai jogar a Libertadores após ser declarado campeão da Copa Sul-Americana pela Conmebol.