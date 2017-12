STJD pede inquérito do caso Serginho O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zveiter, solicitou nesta quarta-feira, por intermédio do juiz desembargador de São Bernardo do Campo e do delegado seccional Marco Antônio Novaes de Paula, uma cópia do inquérito policial aberto na 34 Delegacia de Polícia que investiga e tenta esclarecer a morte do zagueiro Serginho. Zveiter pretende ler o depoimento de todas as pessoas envolvidas com a morte do jogador para tentar saber se houve ou não negligência do São Caetano. O delegado do 34º DP, Guaracy Moreira Filho, atenderá o pedido de Sveiter. Caso o STJD chegar à conclusão de que o clube cometeu algum erro fatal em relação ao atleta, como deixá-lo jogar sabendo dos riscos de morte, ele poderá pedir a suspensão do time. A pena poderá chegar a 720 dias, o que empurraria o São Caetano para a terceira divisão do Nacional. Representantes do clube seguem dizendo que, apesar de conhecer o problema no coração de Serginho, não sabiam o tamanho da gravidade.