STJD pode punir Luís Fabiano ?Você conseguiu o que queria, seu bundão, f.d.p. Você é um bosta, mesmo.? Essas foram as palavras que o árbitro Márcio Rezende de Freitas colocou na sua súmula oficial da partida São Paulo e Atlético Paranaense, entregue na CBF. De acordo com ele, os palavrões saíram da boca de Luís Fabiano. O artilheiro e único atacante fixo do São Paulo contra o Cruzeiro será julgado antes da partida (uma eventual punição só valerá, porém, a partir do jogo seguinte). O Morumbi e Rojas também estarão na pauta do STJD, em função do jogo contra a Ponte Preta (após a partida, jogadores da Ponte foram agredidos no saguão do estádio). A situação mais preocupante é de Luís Fabiano, que pode ser suspenso por quatro partidas. Ele terá mais essa pressão nas costas, além da dos zagueiros do Cruzeiro. Leia mais no Jornal da Tarde