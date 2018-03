STJD pode punir Rogério Ceni por agressão O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, requisitou à TV Globo a fita do jogo São Paulo x Goiás, disputado ontem, para analisar o lance em que o goleiro Rogério Ceni tocou com a mão o rosto do atacante Dimba, do Goiás. "Se a Procuradoria do tribunal entender que houve agressão, Rogério Ceni será denunciado", disse Zveiter. Neste caso, o jogador poderia ser suspenso de 30 a 180 dias.