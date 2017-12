STJD pode punir São Caetano e médico A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao ser consultada, vai informar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que o contrato registrado do zagueiro Serginho atestou sua capacidade para atuar como jogador de futebol. O presidente da instituição Luiz Zveiter revelou hoje para a Agência Estado que, entre outras sanções, pode até pedir preventivamente a suspensão do time paulista do Campeonato Brasileiro, caso fique configurado a omissão do problema cardíaco do atleta em seu registro na entidade. "Para um jogador ser registrado e atuar em qualquer campeonato, precisa constar no próprio contrato que ele pode exercer a profissão. O médico do clube assina atestando que o atleta goza de boa saúde", explicou o assessor Jurídico da CBF, Valed Perry. "A CBF vai informar ao tribunal que tem o contrato assinado, sem restrição ou observação alguma em relação à saúde de Serginho para a prática de futebol." O assessor Jurídico da CBF destacou ainda não acreditar em uma suspensão para o São Caetano. Mas, ressaltou que o médico do clube Paulo Forte é quem pode ser passível de punição, já que teria sido o responsável por avaliar positivamente a saúde de Serginho. O presidente do STJD decidiu por investigar a morte de Serginho ao ser informado de que a CBF exige um atestado médico liberatório para um atleta poder atuar e, no caso de Serginho, nada constou quanto ao seu problema médico. Para Zveiter a omissão configurou infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ao ser informado pela Agência Estado de que a CBF reconheceu a falta da informação médica no contrato de Serginho, Zveiter foi incisivo: "isso é um indício de que houve, no mínimo, negligência. Agora, vamos apurar se o clube tinha conhecimento dessa irregularidade". Como o STJD está em recesso, somente quarta-feira Zveiter pedirá à CBF que lhe encaminhe o contrato com a afirmação de que Serginho estava apto a atuar. Com o documento em mãos, o magistrado poderá pedir a abertura de um inquérito ou um processo contra o time do ABC. A princípio, o São Caetano e seus funcionários poderiam ser processados em três artigos do CBJD, nº 232, 234 e 235. Os tópicos se referem à omissão de informação, falsificação de documentos ou descumprimento de obrigação. As penas oscilam entre suspensão de 180 a 720 dias, pagamento de multa no valor de R$ 5 mil, além de indenização. "No mundo todo nada aconteceu com os times. Veja o caso do Benfica, que participa normalmente dos campeonatos e nem chegou a ser suspenso por causa da morte do Fehér (atacante húngaro que morreu em campo no início deste ano)", disse o advogado do São Caetano, João Zanforlin. "A situação é tão crítica no clube que não consigo prever o que vai acontecer tecnicamente em campo, imagine fora dele. Ainda estamos muito traumatizados e acredito que o STJD vai esperar passar um pouco para fazer algo. Aí vamos nos defender."